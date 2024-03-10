وزيرة نمساوية: حماية المرأة من العنف تتطلب تعاونا من الجميع

أكدت سوزانا راب وزيرة الاندماج والأسرة والمرأة في النمسا أن حماية المرأة من العنف تتطلب تعاونا من الرجال والمجتمع والنهضة بالعمل التربوي.

وقالت - في تصريح أمس السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي - إن جرائم قتل النساء التى وقعت في البلاد مؤخرا تهدد المجتمع ولابد من تحسين نظام الحماية من العنف في البلاد.

وأضافت الوزيرة انه تحقق الكثير بالفعل في السنوات الأخيرة مثل زيادة ميزانية المرأة وزيادة مؤتمرات الشرطة الأمنية وإنشاء عيادات العنف ومراكز المشورة للنساء والفتيات في كل منطقة ومن المقرر أيضًا إطلاق حملة إعلامية حول دعم المرأة.