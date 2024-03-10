"ابنتي الغالية".. مشروع يستهدف تطوير المهارات الحياتية لـ420 فتاة بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع "ابنتي الغالية" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخيرية بالمحافظة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، بهدف إتاحة فرصة عمل لعدد 220 شابة ما بين طلبة جامعيات وهن الإخوات الكبار وخريجات وهن فريق العمل، ويستهدف عدد 200 تلميذة من تلميذات المدارس الابتدائية بعدد من قرى المحافظة.

وانطلقت فعاليات المشروع، داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والقمص حزقيال عبد النور وكيل مطرانية إسنا، والقس ماركو حكيم، والقس دانيال فخري، والقس ديفيد نبيل، وسلوى يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بالأقصر وقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والحزبية وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي ومديري الجمعيات الأهلية المشاركة بالمحافظة والمؤسسات الشريكة.

وقالت سلوى يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بالأقصر وقنا، أن مشروع ابنتى الغالية، الذي تم تدشينه بالأقصر، هو أحد البرامج الأساسية التي تنظمها هيئة كوبتك أورفانز، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية من المشروع سوف تنفذ بالشراكة مع 4 جمعيات من جمعيات المجتمع المدنى بالأقصر، وهم جمعية التنمية الريفية بأصفون مركز إسنا، وجمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلى مركز أرمنت، وجمعية مفتاح الحياة بمركز أرمنت، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية بالمريس مركز الطود، بتمويل بلغ 15 مليون جنيه.

وأشارت سلوى، إلى أن عدد الجمعيات التي شاركت في تنفيذ المشروع بلغ 184 في 13 محافظة حتى الآن وصل عدد المستفيدين إلى 18000 فتاة، حيث يهدف المشروع إلى مشاركة "الأخت الكبرى"، وهي فتاة في مرحلة التعليم الجامعى، مع "الأخت الصغيرة" وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي- عادة ما تكون أكثر عرضه للتسرب من المدرسة، في العديد من الأنشطة التي تحسن من المستوى التعليمي للأخت الصغيرة فى الاستمرارية في التعليم، وعدم التسرب من المدرسة، بل ومعايشة القيم الإنسانية والمهارات الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي، كما يعمل المشروع على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي، والاجتماعي.

وأوضحت سلوى، أن هيئة كوبتك أورفانز هي منظمة أجنبية غير حكومية أنشئت عام ١٩٨٨، صادر لها تصريح رقم 92/2013 بممارسة نشاط الجمعيات الأهلية والكائن مقرها بالملتقى العربى 224 بشيراتون المطار بالقاهرة، وقامت بتأسيسها المهندسة نرمين نجيب دوس وهي سيدة مصرية أمريكية، ومصادر تمويلها هي تبرعات المصريين في الخارج، ورسالتها هي إطلاق العنان للإمكانيات التي منحها الله للأطفال المهمشين في مصر من خلال التعليم ورفع الوعي ليصبحوا أفراد منتجين في مجتمعهم المحلي.

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