إطلالة رمضانية.. البلح والياميش والمكسرات تغزو الأسواق بأسعار مخفضة

مع إطلالة شهر رمضان تستعد الأسواق لتوفير جميع أنواع المكسرات والياميش والبلح، وتشهد منطقة باب البحر إقبالا كثيفا من المواطنين لتميز المنطقة برخص أسعارها.

رصدت عدسة "البوابة نيوز" أجواء فرحة واستعدادات الأسواق والمتاجر لبيع المكسرات والياميش ومستلزمات الشهر الكريم 2024، وتجولت الكاميرا من داخل أروقة منطقة باب البحر بوسط القاهرة والتي تبدأ من ميدان باب الشعرية وتنتهي إلى شارع كلوت بك بأول الفجالة المجاور لميدان رمسيس بوسط القاهرة. حيث تتوافر فيه أنواع الياميش الشهيرة.

الأسعار

عن أسعار ياميش رمضان 2024 في باب البحر

يقول محمد محمود 40 عاما أحد بائعي السوق يتطلع الكثيرين للسؤال علي أسعار مستلزمات رمضان خصوصا في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار يوميا حيث أصبح تجهيز الياميش من العادات الرمضانية لدي الأسر المصرية.

حيث تتراوح التمور أسعارها بداية من 40 جنيها للكيلو وصولا إلي 150جنيها للأنواع الفاخرة، بينما أسعار لفة قمر الدين بين 25 و30جنيها، والتين المجفف ما بين 60 إلي 150جنيها، وأسعار الزبيب السوري والإيراني بداية من 80 إلي 250 جنيها.

أما عن أسعار المكسرات فتشهد أسواق رمضان 2024 تفاوت كبيرا في الأسعار، حيث يقول علي رمضان صاحب أحد المحلات في سوق باب البحر منذ 40 عاما في تجارة مستلزمات رمضان، أن الأسعار في تغير مستمر وغير مستقرة، وعن أسعار اللوز يبدأ من 250 جنيها و550 جنيها، وسعر الكاجو يقع في سعر 300 جنيه إلي 650 جنيها وعين الجمل من 225 جنيها بالقشر إلي 450 جنيها، والفستق يبدأ من 400 جنيه ويصل إلي 600 جنيه.

وتختلف أسعار ياميش رمضان باختلاف المكان والأصناف المتاحة، مع العلم أن كل نوع من هذه المكسرات له سعر مميز يتغير عن الآخر في الأسواق والمتاجر.

ويستطر “أحمد علي” أحد تجار الجملة قائلا: “نواجه أزمة في أسعار الياميش والخامات المتوفرة للأسر المصرية في موسم رمضان، كل يوم في سعر والأهم جودة المنتج والخامة ومدي إقبال الناس عليها ومقارنة بالعام الماضي الأسعار في تزايد مستمر والأصناف المحلية ذات جودة ويغلب عليها الأصناف المستوردة”.