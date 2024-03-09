إدخال 140 شاحنة مساعدات فلسطينية من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح

سجلت إحصائية معبر رفح البري لعبور المساعدات الفلسطينية اليوم السبت من مصر إلى قطاع غزة عبور 140 شاحنة مساعدات منها 9 شاحنات عبرت عبر معبر رفح البري بواقع 4 شاحنات غاز طهي طعام و5 شاحنات تجارية منها 4 دقيق وشاحنة دجاج.

بينما عبرت 131 شاحنة مساعدات إلي غزة عبر معبر كرم أبو سالم منها 16 شاحنة مواد غذائية و8 شاحنات مياه و12 شاحنات مواد تنظيف و21 شاحنة فرشات و4 شاحنات بطانيات و3 شاحنات خيام و64 شاحنة طحين وشاحنتين بصل وشاحنة نايلون.

بينما سجلت حصائية إدخال المساعدات لغزة خلال أمس الجمعة عبور 242 شاحنة مساعدات فلسطينية منها 67 شاحنة عبرت لغزة عبر معبر رفح البري بواقع 63 شاحنة مساعدات و4 شاحنات تجارية.

كما عبرت 175 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم تشمل مساعدات خيام ومواد غذائية وأدوات نظافة ودقيق ومياه معدنية وفحم واجهزة كهربائية وحطب وبطاطين.