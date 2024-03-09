"مياه الفيوم": رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بأهمية الإلتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي والاستعداد لمواجهة المشاكل المتعلقة بزيادة إستهلاك المياه اوقات الذروة.

ووجه "النجار" جميع فرق صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسرعة إصلاح أي أعطال طارئة والاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين.

كما أوضح أنه يتم تلقي جميع شكاوى المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الخط الساخن ١٢٥ ومتابعة العملاء تليفونياََ للتأكد من حل شكواهم والتنسيق بين غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرفة الأزمات والخط الساخن بالشركة.