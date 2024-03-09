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السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"إعلام غزة الحكومي": نحو 110 آلاف شهيد وجريح ومفقود جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع

ضحايا القصف على غزة
ضحايا القصف على غزة
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قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف، موضحا أن 90%؜ من مواطني القطاع أصبحوا نازحين. 
وذكر المكتب في بيان صحفي أن الخسائر المباشرة بسبب الحرب الإسرائيلية حتى اللحظة أكثر من 30 مليار دولار، والأضرار تشمل مساكن ومنشآت وبنى تحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، و80% من المنازل في محافظة غزة وشمال غزة باتت غير صالحة للسكن. 
وقال المكتب إن قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، و120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية في شمال القطاع، ولم تدخل مساعدات والاحتلال تعمد ذلك في إطار سياسة التطهير العرقي. 
وبخصوص المساعدات الإنسانية، قال المكتب إن "المساعدات التي أنزلت جوا غير كافية، والاحتلال يعوق إدخال المساعدات، ويجب تفعيل عمل معابر قطاع غزة، والاحتلال تعمد حرب التجويع كجزء من حربه الشاملة على القطاع، ومع نذر المجاعة شمالي قطاع غزة فإن أي جهد يمكن أن يسد رمق الناس. 

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