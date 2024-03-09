الفنار للتدريب المالي تعلن عن تعاون استراتيجي مع شركة GB Corp

أعلنت الفنار للتدريب عن تعاون استراتيجي مع شركة GB Corp بهدف تعزيز دور التعليم والتدريب المالي المهني.

تُعتبر الفنار للتدريب منظمة رائدة ومتخصصة في التدريب والتطوير المهني للماليين، وهي الشريك الحصري لجمعية الماليين الأمريكية في المنطقة.

تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحسین جودۃ التدریب المالی وإثراء قطاع التعلیم المھنی في منطقۃ الشرق الأوسط وأفریقیا.

تهدف الشراكة إلى تطوير وتدريب الخبرات المالية والإدارية في GB Corp وشركاتها التابعة، من خلال دمج خبرات الفنار للتدريب في مجال البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير الموظفين والمديرين الماليين إضافة إلى خبرة GB Corp في القطاع الصناعي.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عرفات، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفنار للتدريب، أهمية التعليم والتدريب المالى لغير الماليين في مواجهة التحولات السريعة في قطاع الأعمال ذو الصلة بالقطاع المالي.

أوضح الدكتور جورج صدقي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بمجموعة شركات GB Corp ، أن التعاون يستهدف تطوير برامج تدريبية مخصصة واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتحسين وتطوير قطاع التعلیم والتدریب في القطاع المالي.

وأشار السيد مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الاستراتيجية في الفنار للتدريب، إلى أن القطاع المصرفي والمالي يشهد تطورات متسارعة تستوجب التطوير المستمر لتحسين القدرات والكفاءات المالية، بالإضافة إلى ضرورة استجابة سريعة لتغيرات السوق.

