إدارة الملاريا بصحة أسوان تنفذ أعمال رش المبيدات للحد من ظاهرة الحشرات الطائرة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأسوان للتعامل السريع مع هذه الشكوى للقضاء على أى أضرار أو إنتشار للأمراض قد تنجم من هذه الحشرات.

جاء ذلك عقب ورود شكوى من أهالى قرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة على الصفحة الرسمية للمحافظة موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " بشأن إنتشار البعوض والناموس داخل القرية مما يسبب مشكلة عامة للأهالى.

وأشار الدكتور محمد سعيد إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان، فقد تم على الفور تكليف لجنة من إدارة الملاريا للقيام بحملات حملات الرش المبيدات من خلال الفرق المتحركة والمدعمة بسيارات التيفا التابعة للإدارة للحد من ظاهرة الحشرات الطائرة، وتم تنفيذ ذلك بمختلف المناطق والشوارع داخل قرية وادى العرب، وهو الذى توازى مع القيام برش أى برك فى المناطق الجبلية المتاخمة للقرية.

وأوضح، بأنه بالتوازى مع ذلك تم آخذ 27 عينة عشوائية للدم من مختلف الأعمار السنية لفحصها كإجراء صحى بهدف الإطمئنان على الحالة الصحية العامة للمواطنين المقيمين بالقرية، وأظهرت التحاليل سلبية النتائج بنسبة 100 %، وقد لاقى ذلك إستحسان وإشادة من أهالى القرية.

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