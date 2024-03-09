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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالسباعية في أسوان

توزيع 21 الف كرتونة
توزيع 21 الف كرتونة مواد غذائية بالسباعية بإدفو
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إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المعظم ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إجتماع المجلس التنفيذى الأخيرة بتقديم مختلف أوجه الرعاية للأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل بقرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وفى هذا الإطار أوضح محمود عليان رئيس مدينة السباعية بأنه فى ظل تعليمات محافظ أسوان المستمرة بتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوصيل الخدمات المختلفة للمواطنين فى محل إقامتهم فقد تم التنسيق مع جمعية كفالة اليتيم ومجموعة من رجال الأعمال بالقاهرة لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأطفال الأيتام .

لافتاً إلى أنه تم توفير 21 ألف كرتونة مواد غذائية شاملة السلع الغذائية المتنوعة حيث تزن كل كرتونة 11 كجم ، وتم توزيعها على المستحقين ، وتوصيلها إلى منازلهم من خلال 42 مندوب .

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شهر رمضان المعظم حياة كريمة أخبار محافظة أسوان