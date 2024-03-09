إضراب عن العمل لمحامين في أسوان

دخل المحامون بأسوان فى إضراب عن العمل بالدائرة الأولى عمالي بمحكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار محمد عسكر، ويعد هذا الإضراب الثاني، فى نفس الدائرة، عقب الإضراب الأول فى شهر فبراير الماضى، وذلك اعتراضا على سلوك وطريقة العمل من رئيس الدائرة، بحسب المحامين، فى المقابل تعهد المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية بإثناء رئيس الدائرة عما ينتهجه من سلوك ضد المحامين.

وقال وائل رفعت محام عمالى بأسوان، خلال بيان صحفي صادر عن مجموعة من المحامين بأسوان، أن الاضراب سيستمر لمدة ثلاثة أيام يبدأ من اليوم وحتى بعد غدا الإثنين القادم، كما أن هناك نيه لتصعيد الأمر من قبل المحامين ليشمل الإضراب ضد تلك الدائرة حتي آخر العام القضائي الحالي.

وفند رفعت أسباب الإضراب، بحسب البيان، الى عدة نقاط أهمها، سلوك ونهج الدائرة وعلي رأسها رئيسها ضد المحامين بتجاهل طلباتهم واثباتها بمحاضر الجلسات وهو ما يشكل خلل بحق الدفاع، إلى جانب أسلوب رئيس الدائرة في إدارة الجلسات ورفضه الاستماع لأي نقاط توضيحيه أو مرافعات يبديها المحامين، وتعمد التعامل معهم بإزدراء بالغ.

وأضاف أن كافة قرارات رئيس الدائرة متخذه مسبقًا بصرف النظر عما يبديه الطرفين من دفوع، فضلا الى تحديد موعد انعقاد الجلسات دون التنبيه على المحامين وما يترتب علي ذلك من ضياع جلسات وحقوق.

وأشار إلى أن كافة أحكام الدائرة مخالفة تمامًا للأصول المتعارف عليها في الدوائر العمالية علي مستوي الجمهورية، وأن كافة أحكامه تم إلغاؤها أمام دوائر الاستئناف وهي ستعود إليه مرة أخرى وهو ما يخشاه المحامين من تعمد ضياع تلك الحقوق، دون مراعاة لحقوق أصيلة ثابتة للعاملين.