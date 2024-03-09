القبض على دجال استولى على أموال تاجر أجنبي في بنها

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول بحجة أنه معالج روحاني، وفرا هاربا، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول"، وأفاد في بلاغه بأنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمه أنه معالج روحاني وتحصل منه على مبلغ مالي "عملات أجنبية" نظير ذلك وفرا هاربا منه دون أن يتم علاجه.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.