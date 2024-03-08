اقرأ غدًا في «البوابة».. غزة المحاصرة.. بايدن يأمر الجيش الأمريكى بإنشاء طريق بحرى لإيصال المساعدات الإنسانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 9 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غزة المحاصرة.. بايدن يأمر الجيش الأمريكى بإنشاء طريق بحرى لإيصال المساعدات الإنسانية

الأمم المتحدة تدعو تل أبيب إلى فتح ميناء لتوصيل المساعدات

إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بـ «الاستغلال الساخر» لمحكمة العدل الدولية !

الحرب فى أوكرانيا.. الكرملين يتهم فرنسا بزيادة التدخل فى الصراع

يوم الشهيد.. السيسى وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير

خلال رمضان.. الجيش السوداني يعلن موافقة مشروطة لوقف القتال

اختطاف أكثر من 280 تلميذا فى هجوم على مدرسة شمال غرب نيجيريا

العضو الـ 32ً السويد تنضم رسميا إلى «الناتو»

1500 منزل ومبنى تعرضت للتدمير فى خان يونس

63 شهيدة يوميا فى غزة