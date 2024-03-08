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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. غزة المحاصرة.. بايدن يأمر الجيش الأمريكى بإنشاء طريق بحرى لإيصال المساعدات الإنسانية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 9 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غزة المحاصرة.. بايدن يأمر الجيش الأمريكى بإنشاء طريق بحرى لإيصال المساعدات الإنسانية

الأمم المتحدة تدعو تل أبيب إلى فتح ميناء لتوصيل المساعدات

إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بـ «الاستغلال الساخر» لمحكمة العدل الدولية !

الحرب فى أوكرانيا.. الكرملين يتهم فرنسا بزيادة التدخل فى الصراع

يوم الشهيد.. السيسى وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير

خلال رمضان.. الجيش السوداني يعلن موافقة مشروطة لوقف القتال

اختطاف أكثر من 280 تلميذا فى هجوم على مدرسة شمال غرب نيجيريا

العضو الـ 32ً  السويد تنضم رسميا إلى «الناتو» 

1500 منزل ومبنى تعرضت للتدمير فى خان يونس

63 شهيدة يوميا فى غزة

العدد
غزة البوابة بايدن المساعدات الإنسانية الامم المتحده محكمة العدل الدولية رمضان