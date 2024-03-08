علاء حسني: «أمير» شخصية ثرية ذات فكر مختلف فى «قمر الغجر»

أعرب الفنان علاء حسني، عن سعادته بالمشاركة مع كبار النجوم في مسرحية «قمر الغجر» بداية من الفنانة أمال رمزي، مرورًا بالفنان سيف عبدالرحمن، والفنانة مرنا وليد، والفنان سيد عبدالرحمن، وشباب الفرقة.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه يجسد شخصية الفنان التشكيلي «أمير» بطل العرض وابن أحد وزراء الدولة، والطالب بمرحلة البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة، ويذهب بصحبة زملاء الجامعة إلى إحدى المدن الساحلية لاتمام مشروع التخرج، فيتم مقابلة عوالم اجتماعية مختلفة، وهم: الصيادين، والغجر، وطلاب الجامعة الذين يمثلون العالم المعاصر، فأمير من طبقة اجتماعية ثرية، ولديه بعض المشاكل مع أسرته والطبقة المحيطة به من زملاء الجامعة، ولديه فكر مختلف رغم أنه ينتمى للطبقة الغنية إلا أنه يحب التمسك بالأشياء التي يراها جميلة طول الوقت، من خلال إحساسه كفنان تشكيلي.

وأسهم هذا الفكر في تشكيل وجدانه بشكل عام والتمسك بكل ماهو أصيل، ونظرًا لأن عين الفنان كرسام ترى كل ما هو جميل وممتع حوله، يبدأ «أمير» الانتقاء والتأمل بكل شيء جميل في الطبيعة من مخلوقات أو جماد أو حيوان، حتى يتعرف أثناء الرحلة على «قمر» البنت الغجرية، الذي يقع في حبها، وتنتهي قصة الحب بالزواج، وهذه التيمة قدمت قبل سابق في السينما، واليوم يتم تقديمها بالمسرح، فقد تم العمل على الفكرة الرئيسية للعرض من خلال التنسيق مع مخرج العمل، وكيف وقع ابن الوزير الفنان التشكيلي في حب قمر الغجرية؟ وكيف رسم هذه الصورة في خيالة والتمسك بها عن طريق بعض المواقف المضادة لهذه الطبقة، فقد أعجبته فكرة نبذ الأقليات التي يطرحها العرض، فحياة الغجر منغلقه تمامًا ويحكمها عادات وتقاليد وأعراف خاصة بهم تشبه عرب سيناء، لكن تنكسر هذه القاعدة داخل المسرحية بزواج ابن الوزير من ابنة الغجر.

وأشار حسني إلى أنه أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وشارك في عدة مسرحيات منها: «روميو وجوليت» على المسرح القومي، وأخرى على مسرح ميامي، والهناجر، وأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المهرجانات، مؤكدا أنه ما زال الروتين يسيطر على مسرح الدولة، فالمسرح فن حي طول الوقت.

ويعرض «قمر الغجر» حاليا على مسرح البالون، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن بطولة الفنانين: ميرنا وليد، وسيف عبدالرحمن، وآمال رمزي، ونهلة خليل، وسيد عبدالرحمن، وحسان العربي، وفتحي سعد، ووفاء السيد، وعلاء حسني، وبمشاركة أبطال الفرقة الغنائية الاستعراضية، ديكور د. محمد سعد، وأغاني سعيد شحاتة، والحان أحمد الناصر، واستعراضات محمد زينهم، وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، والعرض مأخوذ عن «قمر بنت الغجر» للكاتب محمود مكي خليل، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.