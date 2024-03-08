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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تراجع أسعار البن بنسبة 15% بعد تدبير الدولار

حسن فوزي رئيس شعبة
حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية
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أعلن حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية عن انخفاض أسعار البن بنسبة  15  بقيمة  80 جنيها تقريبا في الكليو.


وقال " فوزي"  إن كيلو البن انخفض من 480 الي 400 جنيه حاليا بسبب تراجع سعر الدولار وتدبيره في البنوك للمستوردين وتسهيل وصول المستندات.


واشار الى إن هناك متابعة من غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشري مع الشعبة لرصد حالة السوق ومتابعتها واعلان اي مستجدات قد تطرا علي الاسعار واسبابها مؤكدا ان الشعبة في تواصل مستمر مع تجار البن لبحث اي مستجدات.
وتوقع رئيس شعبة البن مزيدا من انخفاض في الاسعار خاصة في حالة استمرار انخفاض سعر الدولار وتوافره  وتدبيره في البنوك لافتا الي ان تراجع الاسعار ليس  في صالح المستهلك فقط بل والتاجر ايضا الذي من مصلحته انخفاض الاسعار لزيادة مبيعاته 

واضاف ان المستهلك اصبح لديه وعي كافي بالاماكن التي يقوم بشراء متطلباته منها من البن.
وابدي رئيس شعبة البن تفاؤله خلال الفترة القادمة بانخفاض الاسعار في ظل جهود الدولة الكبيرة والواضحة لتدبير الدولار واتاحته للمستوردين لزيادة المعروض ومن ثم ضبط السوق

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