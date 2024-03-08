وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والفلبين يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول، في اتصال هاتفي، مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، اليوم الجمعة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار الوزير الكوري وفق بيان وزارة الخارجية إلى الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام، وتبادل رسائل التهنئة الأخيرة بين قادة البلدين، وفقا لوزارة الخارجية في سيئول.

وقالت الوزارة إن "مانالو" اقترح إجراء تبادلات نشطة رفيعة المستوى لبناء شراكة جديدة وتحقيق علاقات أعمق تركز على المستقبل.

ولتقوية العلاقات، اتفق المسؤولان على ترتيب المواعيد لزيارة كل منهما لبلد الآخر في وقت مبكر.

كما طلب "جو" دعم الفلبين لقمة الديمقراطية المقبلة، وهي عبارة عن منصة متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز التضامن بين الديمقراطيات، وتعهد "مانالو" بتقديم الدعم النشط. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة في سيئول في الفترة من 18 إلى 20 مارس.

وقالت الوزارة إن "جو" قدم تعازيه العميقة في وفاة اثنين من أفراد طاقم السفن الفلبينيين في هجوم شنه المتمردون الحوثيون المتمركزون في اليمن.