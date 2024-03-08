جامعة المنوفية تحقق المركز الثالث في بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات

أعلنت جامعة المنوفية عن فوز الطالب اسلام محمد عطيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية كومتية في منافسات الفردي وزن ٦٧ كيلوجرام، في بطولة الكاراتية "طلبه - طالبات " التي استضافتها جامعة عين شمس خلال الفترة من ٤ وحتى ٦ مارس ضمن فعاليات الدورة الرياضيه الحادية والخمسون للجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تشجع طلابها علي المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية وتشجع المواهب في جميع المجالات ايمانا منها بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطلاب المتوازنة والفاعلة في المجتمع.