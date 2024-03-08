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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة المنوفية تحقق المركز الثالث في بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلنت جامعة المنوفية عن فوز الطالب اسلام محمد عطيه  بالمركز الثالث والميدالية البرونزية كومتية في منافسات الفردي وزن ٦٧ كيلوجرام، في بطولة الكاراتية  "طلبه - طالبات " التي استضافتها جامعة عين شمس خلال الفترة من ٤ وحتى ٦  مارس ضمن فعاليات الدورة الرياضيه الحادية والخمسون للجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تشجع طلابها علي المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية وتشجع المواهب في جميع المجالات ايمانا  منها بأهمية  الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطلاب  المتوازنة والفاعلة في المجتمع.

 

أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أحمد فرج القاصد الشباب والرياض المصري للجامعات النشاط الرياضى