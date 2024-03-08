الجيش الإسرائيلي: طائراتنا هاجمت أهدافا في لبنان.. وحزب الله ينعي ثلاثة من مُقاتليه

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طائراته المقاتلة، هاجمت الأراضي اللبنانية، ودمرت أهدافا تابعة لحزب الله، وقصفت مقرًّا عسكريًّا للحزب في منطقة المنصوري، ومقرًّا آخر له في منطقة بنت جبيل.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش قوله، في بيان صحفي أنه هاجم الخميس، مبنى عسكري تابع لتنظيم حزب الله في منطقة طلوسة، إلى جانب مبنى عسكري آخر في منطقة مجدل زون، وفي نهاية الهجوم على المبنى، تم رصد انفجارات ثانوية تشير إلى وجود أسلحة كانت مخزّنة في المبنى.

وفي سياق متصل، نعى حزب الله اللبناني ثلاثة من مقاتليه، قال إنهم “استشهدوا على طريق القدس”.