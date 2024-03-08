أوقاف الغربية: افتتاح 4 مساجد بالمحلة وزفتي وبسيون ضمن استعدادات شهر رمضان

أكد الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أنه تم اليوم الجمعة افتتاح 4 أربعة مساجد منها 3 مساجد إحلال وتجديد ومسجد صيانة وتطوير في إطار استعدادات المديرية للأعمال التوعوية في شهر رمضان الكريم وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

ويجري افتتاح مسجد الرحمة بصفط تراب يإدارة أوقاف المحلة ثان ومسجد عباد الرحمن كوم النجار – بسيون والمسجد الغربي كفر سالم - بسيون و مساجد الصيانة هي مسجد التقوى – كفر شبرا اليمن بزفتى.

وأشار وكيل الوزارة الي ان هناك خطة تطوير وصيانة مستمرة لبيوت الله ومتابعة كافة الإستعدادات لاستقبال الشهر الكريم والعمل على تقديم منهج دعوى مستنير لمحاربة كافة الأفكار المغلوطة ومواجهة الشائعات الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ودعم توجيه الأفراد والمجتمعات الي الفهم الصحيح للدين وتقويم السلوك بما يخدم مصلحة المسلمين ويبني البلاد.

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