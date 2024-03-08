"القاهرة الإخبارية": حزب الله يتأهب للاجتياح الإسرائيلى البرى

أكدت قناة القاهرة الإخبارية إن هناك استعدادًا لبنانيًا حال اجتياح إسرائيل للبنان بريًا، وخاصة بعد محاولتي تسلل قبل عدة أيام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتين بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني.

وأشار تقرير " القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها إلى أن حزب الله اللبناني تصدى لتلك الحالتين عبر إطلاق الصواريخ على القوات التي تقدمت هناك، ما أدى لتراجع هذه القوات مرة أخرى.

وأضاف أن الاقتحام أو التحرك البري مطروح بقوة على الساحة الجنوبية اللبنانية، وخصوصًا بعد المحاولتين اللتين وقعتا قبل أيام وخاصة بعد التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام الأمريكية واللبنانية.

وأوضح التقرير أن العمليات التي تتم في الجنوب اللبناني باتت عمليات نوعية وليست مجرد عمليات تنشيط أو لتسجيل المواقف، وكانت هناك عمليات قصف مكثفة سواء بالمدفعية الإسرائيلية أو الغارات الجوية التي تستهدف المنازل والمناطق في الجنوب اللبناني.