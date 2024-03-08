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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل للقضاء على أكبر بؤرة للتلوث بمناطق حى شرق

تغطية مصرف السيل
تغطية مصرف السيل بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  توجيهاته الفورية للمسئولين برفع أى مخلفات أو قمامة أولًا بأول من مصرف السيل، مع الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتغطية المصرف، والذى يعتبر حل جذرى لهذه المشكلة حيث تم تنفيذ 40 % من هذا المشروع الحيوى والذى يصل طوله إلى 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه، وذلك عقب عرض شكوى أهالى منطقة " الحكروب " من إنتشار القمامة والمخلفات بالترعة المارة بالمنطقة وعلى جانبيها.

ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى مما يساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة، ومنها منطقة الحكروب، مؤكدًا أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى سيحقق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث، فضلًا عن خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه، وإستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم.

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مصرف السيل منطقة الحكروب أخبار محافظة أسوان