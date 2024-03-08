غدًا.. عرائس مملكة السحر والأسرار تودع جمهور مسرح البالون

تودع عرائس العرض المسرحي "مملكة السحر والأسرار"، جمهور قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في العجوزة، وذلك في السادسة مساء غد السبت، وسوف يعود العرض بعد شهر رمضان المبارك.

"مملكة السحر والأسرار" إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة المخرج عبدالمنعم محمد - التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أشعار محمد زناتي، ديكور د. محمد سعد، عرائس د. أمير عبدالمسيح، موسيقى والحان يحيى نديم، توزيع موسيقي أحمد ريكاردو، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، تنفيذ ديكور أبو العلا صابر، مساعدا الإخراج دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ ياسر جمعة، والعمل من تأليف عبدالمنعم محمد، وإخراج عماد عبدالعظيم.

وأداء صوتي حسب الظهور: نورهان هاني إبراهيم، هبه محمد، حسن الشريف، عبدالرحمن طارق، دعاء محمد، هاني إبراهيم، إيهاب علوان، وفاء السيد، يحيى نديم، عماد عبدالعظيم، باسم نور، والمحركون حسب الظهور: هبة محمد، ياسر جمعة، دعاء محمد، عماد عبدالعظيم، خالد عبدالحافظ، إيهاب علوان، نور الشرقاوي، أحمد صالح، باسم نور، أحمد حسن، محمد جاد، محمد نوفل، هشام إبراهيم، فني اكسسوار عرائس أحمد حمدي، موسى سعد.