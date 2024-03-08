الزراعة: طرح إنتاج الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية بشمال سيناء بأسعار مخفضة

أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بوزارة الزراعة، عن طرح إنتاج الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية الواقعة بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء في أسواق المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة موجة الغلاء والتصدي لجشع التجار، بالتنسيق مع المحافظة على فترات، حسب احتياجاتها الاستهلاكية، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك محليًا، ويعزز تصدير الأسماك إلى السوق الخارجية، ويسهم في الاقتصاد القومي.

وأشار فرحات، إلى أهمية إحياء وتشغيل مزرعة أم شيحان السمكية ، والتي تم إنشاؤها عام 2015 ، من أجل توفير الأسماك الطازجة وبجودة عالية لأهالي سيناء الحبيبة، نظرًا لأن المزرعة السمكية تضم 6 أحواض دائرية، و3 أحواض مستطيلة.

وجاء ذلك خلال افتتاح اللواء د عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية الواقعة بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة.

من جانبه، وجّه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال كلمته الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات، وبالأخص السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، لاهتمامه بملف تنمية الثروة السمكية وتطوير أساليب العمل في تشغيل المزرعة، والتواصل الفعال مع الصيادين بالمحافظة، والسعي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وبدوره، أوضح المهندس محمد سويلم مدير إدارة المزارع السمكية بسيناء أن إنتاج اليوم بلغ حوالي 2.5 طن من الأسماك، سيتم تخصيص جزء منها إلى 6 منافذ بمدينة العريش استعدادًا لطرحها بأسعار مخفضة، مضيفًا أن المزرعة تعد أول مزرعة سمكية تعتمد على الاستزراع السمكي التكاملي.

وخلال الزيارة، حرص فرحات على شكر جميع العاملين القائمين على المزرعة ، لما يتمتعوا به من العزيمة والإصرار على إنجاح تشغيل المزرعة وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج بها، لاسيما بعد توفير كافة مستلزمات التشغيل، وإتاحة الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بها، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد لمضاعفة كميات الأسماك المنتجة من المزرعة في الدورات الإنتاجية القادمة.

ويُذكر أن هذه الزيارة تأتي على خلفية زيارة اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز إلى المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز بمحافظة شمال سيناء العام الماضي، والتي وعد خلالها العاملين بسرعة العمل على تطوير وإعادة تشغيل مزرعة أم شيحان السمكية.

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