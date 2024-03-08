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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة النهائي مباشرة

بعثة الفريق الأول
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى القاهرة مباشرة عقب الانتهاء من خوض مباراة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

الأهلى نهائي كأس مصر السعودية الرياض الزمالك