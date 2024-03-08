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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

دبابات إسرائيلية تحاصر الفلسطينيين عند دوار النابلسي خلال انتظارهم المساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مئات المواطنين الفلسطينيين عند دوار النابلسي غرب مدينة غزة، وسط إطلاق نار عليهم، خلال انتظارهم المساعدات.

ومنذ قليل، تم وصول شهيدين وعدة إصابات إلى مستشفى الشفاء بعد إطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات عند دوار النابلسي في قطاع غزة.

وتزايدت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 30717، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72156، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

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