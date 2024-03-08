فلسطين.. وصول شهيدين وعدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوصول شهيدين وعدة إصابات إلى مستشفى الشفاء بعد إطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات عند دوار النابلسي في قطاع غزة.

وأمس الخميس، استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر استهداف الاحتلال منزلي عائلتي خطاب والعطار في منطقة الحكر بدير البلح، وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وإصابة العشرات أثناء انتظارهم المساعدات عند دوار النابلسي، وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وتزايدت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 30717، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72156، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.