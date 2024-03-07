وزير الخارجية الصيني: الأمم المتحدة تحتاج لإصلاح وتحسين نفسها

في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية الحالية للهيئة التشريعية الصينية، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم أن الأولوية الحالية هي تعزيز دور الأمم المتحدة وليس إضعافه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانتها وعدم استبدالها.

وأشار وانج إلى أن الصين تؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي واحد يتمحور حول الأمم المتحدة، ويدعمه القانون الدولي، مؤكدًا على أن القواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وفي السياق نفسه، أشار وانج إلى أهمية إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة وتحسينها لتكييفها مع التحديات الجديدة في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، مع التركيز على تعزيز تمثيل الدول النامية وتعزيز صوتها في المنظمة الدولية.

في حديثه للصحفيين، أكد وزير الخارجية الصيني أن الدول الرئيسية، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتقدم الدعم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لأداء واجباتها بشكل أفضل ولبناء توافق عالمي أكثر فعالية، بما في ذلك حشد الموارد العالمية وتنسيق الإجراءات العالمية.

وأضاف أن الصين تؤيد عقد قمة للمستقبل والوصول إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم تطوير الأمم المتحدة وتحسينها بشكل مستمر.