148 مليون دولار حصيلة "Bob Marley" في 3 أسابيع

يواصل فيلم الموسيقى والدراما "Bob Marley: One Love" من بطولة كينجسلي بن أدير، حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه بصالات السينما قبل ثلاثة أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 148 مليون دولار، جمع منهم 85 مليونا في السينمات الأمريكية و63 مليونا في السوق الأجنبية.

يعد فيلم "Bob Marley: One Love" فيلمًا غريبًا لأنه يروي حياة المغني بوب مارلي، الذي كان رائدًا في نوع موسيقى الريغي وقدم الموسيقى الجامايكية إلى العالم.

يحتفل الفيلم بحياة وموسيقى أيقونة ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة. على الشاشة الكبيرة لأول مرة، اكتشف قصة بوب القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية.