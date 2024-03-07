تعرف على تفسير حلمك بالحروف الأبجدية

متابعة لموضوع تعرف على حلمك من خلال الحروف الأبجدية، اخترنا اليوم " الإبرة" نظرا لاستخدامها الحيوي الذي لا يمكن ان نستغنى عنه في منزلنا فتعالى عزيزي القارئ نتعرف على ما تؤل به الإبرة والى ما ترمز به في المنام . سواء برؤيتها او اكلها او الخياطة بها .

الإبرة نضع فيها الخيط لنحيك به ما تمزق من ملابسنا ذلك عن استخدامنا لها في الواقع الحقيقي فهل تختلف في المنام

يتجلى ذلك في تأويلات متعددة اذ هناك من يرى الابرة في المنام ويرى تحديدا خيطا فيها فذلك يفسر للرائي انه على مشارف ضرر سيلحق به وأنه سوف يلتئم عندما يراها في الخيط اما إذا رأى الرائي في المنام أن الإبرة التي يستخدمها قد كسرت أو أخذت منه فقد فسر ذلك بأن " هناك أمر بمعرفة من حوله له سيضر ه " ذلك إذا كان الرائي رجلا

تختلف رؤية الابرة للمرأة عن الرجل تماما

تفسير رؤيا الإبرة للمرأة المتزوجة إذا دخلت الإبرة في الخيط بأنها ستنجب وإن كانت عزباء فسوف تتزوج

وبشكل عام تؤول رؤية الرائي للإبرة بأنه سيكشف سره لمن يضره وقد يكون قريب له وليس بعيدا عنه إذ يكون شخص قد تثق به كما تؤل رؤيه من يغرس في جسمه الإبرة بأن أحد سيطعنه من ورائه .

تأويلات أخرى للابرة

من يرى الإبرة تدخل في الخيط وتؤدى دورها في الخياطة فذلك يفسر للرائي بأنه سيوجه له نصيحة خالصة من حبيب وعليه ان يأخذ بها وهناك من يرى الإبرة وهو يحيك بها ثوب غير ثوبه فى هذه الحالة تفسر بأنه سيتاب عليه من النميمة .