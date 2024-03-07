محافظ الإسكندرية: طرح بكيات مشروع تطوير شارع النبي دانيال بنظام حق الانتفاع

التقى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الخميس، بمجموعة من بائعي الكتب بشارع النبي دانيال، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال، وإطلاعهم على طرق التعاقد على الباكيات المخصصة لهم بالشارع بنظام حق الانتفاع.

وذلك في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال، والمجهز على أعلى مستوى لتتناسب مع الطابع التراثي لأقدم شوارع الإسكندرية.

وخلال المقابلة قدم الشريف شكره لتعاون البائعين مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أثناء تنفيذ مشروع،وقال المحافظ إنه كان حريصًا على لقاء بائعي الكتب للاتفاق على طرق التعاقد على الباكيات، مؤكدًا أنه ستتم مراعاة جميع الظروف الاجتماعية فيما لا يخل بأي إجراءات قانونية، والحفاظ على حق الدولة.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على مكتسبات مشروع تطوير شارع النبي دانيال، ومنع تواجد أي إشغالات أو تعديات في الشارع، لافتًا أن هذا الشارع سيكون بمثابة شارع الثقافة والعلم بالإسكندرية، ومقصدًا سياحيًا لجميع زائري الإسكندرية.

على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أن هناك تكاملًا بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني وذلك لإعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعزة سعد رئيس الجهاز الإشرافي للمحافظة المفوض لإدارة موقع مشروعي ميدان محطة مصر والنبي دانيال، وهالة عبد الظاهر مدير الشئون المالية بالمحافظة.