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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. التركيز شعار الأهلي في التدريب الأخير قبل مواجهة الزمالك

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في السعودية
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وخاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

الاهلي والزمالك نهائي كأس مصر المران الأخير للأهلي