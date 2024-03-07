المزلاوي: الحكومة تعمل علي تقليل فجوة الدولار بين الرسمي والسوق الموازي

قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تحاول من خلال قرار لجنة السياسة النقدية بتحرير سعر الدولار، تقليل الفجوة قدر بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي ، موضحة أنه قرار حتمي بعد استلام 10 مليار دولار وهي الدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة.

وتابعت المزلاوي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" اليوم أن القرار كان متوقع إعلانه الخميس الماضي، إلا أنه تم تأجيله بعد دخول الأموال خزينة المركزي لاستغلالها بشكل أمثل بعد صدمة التعويم، مشيرة إلى أن الحكومة تسير بخطوات مدروسة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي.