إصابة طفلة إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها بالفيوم

أصيبت طفلة في العقد الأول من العمر، بنزيف دموع داخل العين، وحرق في الجفن، بعدما انفجر صاروخ ألعاب نارية داخل عينها، بعدما ألقى بعض الأطفال صاروخًا عليها أثناء سيرها في الشارع بمسقط رأسها بقرية دار السلام التابعة لمركزطامية بمحافظة الفيوم، لينفجر في عينها.

وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طامية المركزي، لتقديم العلاج اللازم لها وعلاج الضرر الذي لحق بعينها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من نقطة مستشفى طامية المركزي، بوصول طفلة مصابة بإصابات خطيرة في عينها اليمني، بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها.

واستقبلت مستشفى طامية المركزي، الطفلة م.م، 9 سنوات، ومقيمة قرية دار السلام بنطاق مركز طامية، وتبينّ إصابتها بنزيف دموي داخل العين، وحرق في الجفن، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها، ألقاه عليها الأطفال أثناء مرورها من الشارع، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة ويجرى فحص العين والتأكد من حاجتها إلى تدخل جراحي من عدمه.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.