نهائي الكأس.. هل ينجح جوميز في الاختبار الأول مع الزمالك؟

يخوض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، اختباره الأول الصعب مع الفارس الأبيض، حيث يصطدم الليلة بالأهلي في نهائي كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالسعودية، بحضور 25 ألف مشجع.

ويأمل الخواجة البرتغالي في تحقيق الانتصار على الفريق الأحمر بنهائي الكأس من أجل تقديم أوراق اعتماده سريعا لمجلس إدارة النادي والجماهير البيضاء، فالانتصار وحصد أول الألقاب على حساب الأهلي ستجعل الجماهير تتعلق بالمدرب سريعا وستسهل من مهمته مع الفريق الأبيض خلال ولايته التي ستستمر لمدة موسم ونصف، بينما إذا حدث العكس فسيواجه المدرب انتقادات كبيرة من الجماهير وهو ما سيضعه تحت ضغط كبير.

واستعان البرتغالي جوزيه جوميز بمواطنه فيريرا مدرب الفريق الأسبق من أجل الحصول على نصائحه في مباريات القمة وكيفية مواجهة فريق قوي مثل الأهلي يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وأكد له فيريرا أنه يدرب فريقا كبيرا بحجم الزمالك، وأن جماهير النادي تعشق الفريق بجنون ولا تتوقف عن دعمه، موضحا له أن حصده الكأس سيجعل الجماهير تتغنى باسمه وتطالب باستمراره لفترات طويلة خاصة أنه جاء باللقب على الغريم التقليدي التاريخي فريق الأهلي.

ويعد لقاء اليوم هو الرابع للمدرب جوزيه جوميز مع فريق الزمالك، حيث تعادل في المباراة الأولي مع الإسماعيلي بالدوري، ثم حقق الانتصار الأول له مع الفريق على حساب فريق أبوسليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ثم فاز على فريق الداخلية في مسابقة الدوري، ولقاء اليوم في بطولة ثالثة ينافس عليها فريق الزمالك تحت قيادة المدرب جوزيه جوميز.

ويعتمد جوزيه جوميز على طريقة لعب 4 2 3 1، واستغل مباريات الزمالك الأخيرة للتعرف على اللاعبين ومراكزهم، ووقف بشكل كبير على معالم التشكيل الأساسي الأفضل للفريق الأبيض واللاعبين البدلاء، حيث حرص في أكثر من جلسة مع اللاعبين على مطالبتهم بخوض التدريبات بقوة والتركيز بشكل مستمر من أجل حجز مكان في قائمة الفريق لكل مباراة.

وأوضح لهم أن اللاعب الذى سيحصل على فرصة المشاركة ويقدم مستوى مميزا سيحجز مكانه أساسيا مع الفريق، بينما إذا لم يستغل الفرصة فسيقرر في تلك الحالة منح الفرصة للاعب آخر في نفس المركز بالفريق.

وعن مباراة الزمالك والأهلي الليلة، فقد صرح جوميز بأن اللقاء سيكون صعبا وحماسيا، وأن الفريق المنافس قوي ويمتلك لاعبين على أعلي مستوي لديهم خبرات اللعب في المباريات الكبيرة، وأن الفارس الأبيض جاهز للفريق الأحمر.

وأكد جوميز أن بدايته مع فريق أهلي جدة السعودي كانت بالتتويج بلقب السوبر، وهو ما سهل عليه المهمة، ويحلم بتكرار الأمر مع الزمالك بأن تكون بدايته سريعة مع الفريق بالتتويج بلقب كأس مصر، لإسعاد الجماهير البيضاء.