محافظ مطروح يؤكد على أهمية ودور فرع هيئة التأمين الصحي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على أهمية ودور فرع هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين المستهدفين من خلاله بمطروح.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة مى رسلان مدير التأمين الصحي بمطروح، ووجه لها التهنئة لتوليه المنصب مع تمنياته لها بالتوفيق والنجاح، مع تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين خاصة مع سابق خبرتها بالعمل في فرع مطروح والوقوف على طبيعة المشكلات وكافة العقبات وكيفية تذليلها.



وناقش أهمية التيسير على أهالي سيوة من الطلاب والمشتركين في الخدمة مع مقترح تخصيص عيادة للتأمين بسيوة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لتوفير الأطباء أو تخصيص مندوب لتجميع اوراق الطلاب بالمدارس لعرضها على اللجنة بمطروح.



ووجه محافظ مطروح لمدير التأمين الصحي بمطروح بحصر كافة المطالب والاحتياجات لمخاطبة رئيس الهيئة لإمكانية تدبيرها للتيسير على المواطنين بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وفي استجابة فورية استقبل محافظ مطروح أحد المواطنين طلب مقابلة المحافظ لمعاناة ابنه 4 سنوات من صرف علاج خاص بحالته الصحية، ووجه محافظ مطروح لمديرة التأمين بمراجعة حالة الطفل والأدوية اللازمة لسرعة صرفها وفي حال عدم توافرها بالتأمين ستوفرها المحافظة في إطار جهودها المستمرة التيسر على المواطنين خاصة المساعدة في تقديم العلاج والرعاية الصحية للأكثر تحتياجا.