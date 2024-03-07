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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الشبان العالمية تحتفل باليوم العالمي للمرأة القليوبية

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
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استضافت هيئة الشبان العالمية ببنها احتفالات اليوم العالمي للمرأة بالقليوبية،  اليوم الخميس، بمشاركة مركز النيل للاعلام بنها وجامعة بنها مديرية الشباب والرياضة.

وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية ببنها والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وعدد من القيادات بالمحافظة برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.  

وأوضح المستشار مصطفي عبد الحميد فرج، أن الاحتفالية شهدت عدد من الفقرات التي تشيد بدور المرأة المصرية في المجتمع وما توصلت إليه من مناصب ساهمت في وضع المرأة في مكانه مميزة في كافة المجالات والتخصصات في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف فرج أن الحفل تضمن عدد من التكريمات منها تكريم الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والشيخ شريف محمد ممثلا عن مديرية أوقاف القليوبية وكذلك تكريم أسماء جمال منسق اعلامي بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لما لها من دور فعال في تغطية الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع هيئة الشبان العالمية ببنها والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية ببنها وعدظا من الشخصيات النسائية من أبناء القليوبية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالقيادات النسائية على كافة مستويات العمل فهي قادرة على القيادة وتحمل المسؤلية والابداع في الفكر والاتقان في التنفيذ.

الاحتفالية

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