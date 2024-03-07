البنك الأهلي المصري يعلن رفع حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقاته الائتمانية

أعلن البنك الأهلي المصري، رفع حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للسحب النقدي والشراء خارج مصر في تحرك سريع منه استجابة لتعليمات أمس من البنك المركزي المصري.

وتزامن طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في خطوة تصحيحية يستهدف منها القضاء على السوق السوداء.

كانت البنوك خفضت حدود التعاملات باستخدام الـ"كريدت كارد" خارج وداخل مصر أكثر من مرة على مدار آخر عامين بسبب ضغوط النقد الأجنبي التي تعاني منها وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة.

وتعرض “البوابة نيوز” حدود التعاملات الدولية الجديدو باستخدام بطاقات الائتمان من البنك الأهلي المصري:

بطاقتا كلاسيك وستاندرد

ارتفع حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 25 ألف جنيه بالدولار بدلا من 7 آلاف جنيه.

فيما زاد حدود السحب إلى 2500 جنيه بدلا من 1500 جنيه.

بطاقتا الذهبية وتيتانيوم

ارتفع حد المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف بالعملات الأجنبية جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

فيما زاد حد السحب النقدي إلى 3500 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

بطاقة بلاتينوم

زاد حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 100 ألف جنيه بالعملات الأجنبية بدلا من 50 ألف جنيه.

فيما زاد حسب السحب النقدي إلى 7500 جنيه من 4500 جنيه.

بطاقتا "ورلد" و"ورلد إيليت"

ارتفع حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 160 ألف جنيه بدلا 85 ألف جنيه.

فيما زاد حد السحب النقدي إلى 7500 جنيه بدلا من 4500 جنيه.