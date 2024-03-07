رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل المحبة والتقدم والسلام.

وجاء نصها: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصري العظيم، بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ شَعبَنَا العظيم، ويبارك مصرنا الغالية، ويحل السلام على جميع بلدان العالم".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.