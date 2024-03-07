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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ السيسي بقرب حلول شهر رمضان المعظم

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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بعث الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء في نص البرقية: “يطيب لي فخامة الرئيس ان ارسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن اسرة جامعة جنوب الوادي   بأطيب التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان  المعظم سائلين المولى عز وجل ان يعيده على فخامتكم والشعب المصري بكل خير ويمن وبركات وان يكلل خطوات سيادتكم بالتوفيق و السداد في تحقيق التنمية  الشاملة في كافة المجالات لمصرنا الغالية في ظل  قيادتكم الرشيدة وكل عام وانتم بخير”.

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