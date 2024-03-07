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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارتهم للمنطقة الأثرية والمزارات السياحية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوفد سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بمصر  فى زيارة لبعض المزارات السياحية والمنطقة الاثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين وذلك في اطار برنامج  زيارة تم تنظيمها لوفد السفراء للترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بهدف عرض فرص الاستثمار وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري  بجانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة . 
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والسفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية ومايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية حيث ضم الوفد سفراء وسفيرات دول ( بنما ، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي،  الأرجنتين، الإكوادور، كوبا،  الدومينيكان ،الباراجواي، جواتيمالا) 
وقد أشار محافظ الجيزة  إلى ـن المحافظة تتميز بالتنوع الكبير ما بين الريف والحضر وتمتلك العديد من المزارات السياحية، لافتا إلى أن المحافظة تشهد نهضة حضارية كبيرة من مشروعات تنموية وقومية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يأتي علي رأسها مبادرة حياه كريمة والعديد من مشروعات بشبكة الطرق . 
وأكد المحافظ خلال لقاءه مع وفد السفراء، أن الجيزة تمتلك مقومات سياحية وتاريخية رائعة يتم  التخطيط للنهوض بها وزيادة الترويج لها حيث تمتلك العديد من المقاصد والمواقع  الأثرية والتاريخية والإمكانات السياحية المتنوعة والمقومات التي تؤهلها لتكون من أهم المناطق والمزارات السياحية علي مستوي العالم لاسيما مع سعي المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة  للنهوض بالإمكانات الأثرية والسياحية واستغلال الكنوز الأثرية بها للترويج لها  لتكون مقصدا للسياحة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة من الأثار والسياحة والمؤسسات الدولية المعنية بالتراث والحضارة. 
وتضم الجولة السياحية التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الخارجية لوفد السفراء والتي رافقتهم خلالها هند عبد الحليم نائب المحافظ وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة  ( مدرسة النيل للسجاد  وزيارة لهرم سقارة و متحف ايمنحتب وجوله بالمناطق الريفية )  .

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