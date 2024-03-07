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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العثور على 7 ملايين قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 7 مليون قطعة ألعاب نارية مخزنة داخل مخزن بمنطقة الجمالية قبل حلول شهر رمضان المعظم .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "مستأجر" (كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على (53 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 7 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة العاب نارية رمضان المعظم