محمد صلاح سفير العلامة التجارية الجديد لشركة فيزا

اعلنت شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن شراكة جديدة مع أسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح، حيث سيصبح اللاعب الشهير بموجب هذه الشراكة سفيرًا لفيزا في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والكويت وكينيا ونيجريا وجنوب إفريقيا.

وجاء الأداء الرائع لصلاح مع نادي ليفربول لكرة القدم والمنتخب المصري ليمكنه من أن يكون أحد أكثر لاعبي الساحرة المستديرة تألقًا على مستوى العالم، ورمزًا عالميًا لكرة القدم. إلا أن سعيه الدؤوب لتحقيق أحلامه كان له الأثر الأكبر في نفوس معجبيه في كل أنحاء العالم.

وبدأت رحلة صلاح من قرية صغيرة شمال مصر، تحلى فيها بالعزيمة والجلد، ليصبح بعد ذلك نجمًا عالميًا، وتصبح قصته دليلاً على أن بلوغ المجد يبدأ بخطوات صغيرة لا تتوقف. وقد ألهم سعيه المتواصل طوال مسيرته المهنية الملايين، مُبرهنًا على قوة المثابرة في إحداث التغيير.

ويعكس هذا التعاون التزام فيزا بتمكين الأفراد ليصبحوا قادرين على تحقيق طموحاتهم مما جعلها تحتفي بقيم التفاني والمثابرة والتفوق التي تميز نجم كرة القدم وعلامتها التجارية على حد سواء.

وصرح محمد صلاح تعليقًا على هذه الشراكة: "طوال مسيرتي المهنية، قد دفعتني كل خطوة قمت بها نحو فرص أكبر وأفضل، وقربتني من بلوغ أحلامي. وأشعر بالحماس تجاه هذا التعاون مع شركة فيزا، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات الغير محدودة و أمام الكثير من الأفراد، وتمكينهم من المضي قدمًا بخطوات صغيرة متتابعة إلى أن يصلوا إلى تحقيق أحلامهم."

وعلق طارق عبد الله رئيس قطاع التسويق بشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: "محمد صلاح هو أسطورة كرة القدم الحديثة وأصبح رمزًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومصدرًا للبهجة في كل بيت حول العالم، ومثالاً يبث الأمل في نفوس العديد من الأفراد ويؤكد على أن الجميع في كل مكان يمكنهم المشاركة في بناء المستقبل".

وأضاف قائلًا: "نفخر بأن يكون صلاح سفيرًا لنا، فهو ليس رياضيًا ملهمًا فحسب، بل يجسد أيضًا العديد من مبادئنا الأساسية، حيث تتبنى فيزا قيم مثل تخطي العقبات وتجاوز التوقعات والحرص على تحقيق الأداء الأفضل عالميًا، خلال سعيها نحو الابتكار وتعزيز مستقبل التجارة."

وتعتزم شركة فيزا وصلاح العمل سوياً علي إلهام الكثيرين حول أنحاء العالم ومنحهم دفعة للانطلاق، مؤكدين إمكانية تحقيق أي شيء بالالتزام والشغف.

