محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام سبارتا براج بالدورى الأوروبي

يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام الثامنة إلا ربع، نظيره سبارتا براج البلجيكى، نحو ملعب "ستاديون ليتنا"، فى أياب ثمن نهائى الدورى الأوروبى.



وتأهل ليفربول إلى هذا الدور بعدما قدم عروضًا جيدة فى دور المجموعات، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.



ومن المتوقع ان يخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - بوبي كلارك - هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.



ويتسلح ابناء الألمانى يورجن كلوب، بعودة الفرعون المصرى محمد صلاح نجم وهداف الفريق، من الإصابة التى ضربته فى الفترة الأخيرة.



ويسعى رفاق محمد صلاح لاستغلال حالة النشوة والتوهج بعد الفوز الصعب الذى حققه على نوتينجهام فورست بهدف دون رد، سجله داروين نونيز في اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات البريميرليج.



ويسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي الأحد المقبل، في مباراة ستحدد كثيرًا مصير لقب الدوري الإنجليزي.