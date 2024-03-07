ليفربول يواجه سبارتا براج باليوربا ليج وعينه على موقعة السيتى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة إلا ربع، نحو ملعب "ستاديون ليتنا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة، التى يحل فيها فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا على نظيره سبارتا براج البلجيكى، فى أياب ثمن نهائى الدوري الأوروبي.



ويسعى رفاق محمد صلاح لاستغلال حالة النشوة والتوهج بعد الفوز الصعب الذى حققه على نوتينجهام فورست بهدف دون رد، سجله داروين نونيز في اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات البريميرليج.

ويتسلح ابناء الألمانى يورجن كلوب، بعودة الفرعون المصرى محمد صلاح نجم وهداف الفريق، من الإصابة التى ضربته فى الفترة الأخيرة.



وتأهل ليفربول إلى هذا الدور بعدما قدم عروضًا جيدة فى دور المجموعات، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.



ويسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي الأحد المقبل، في مباراة ستحدد كثيرًا مصير لقب الدوري الإنجليزي.