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الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بحضور وكيل "التعليم".. مدرسة "احمد رشاد غنيم" بالدقهلية تحتفي بيوم الشهيد

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية شهد االاحتفال بيوم الشهيد
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شهد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، الاحتفال بيوم الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بمدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم الثانوية بنات بحضور   راغب مختار الوكيل، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية والدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرات فنية وغنائية  اسكتش غنائي بعنوان شخصيات تركت بصمات وقصيدة انا بنت مصر ويادنيا سمعانى مقدمة من طالبات المدرسة.  

وأثنى شعبان على الفقرات الفنية وأشاد بجهود إدارة المدرسة، موجها التحية والتقدير لأسر الشهداء، مؤكدا أن عليهم الفخر والاعتزاز بأبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد يعد تعبيرا صادقا عن الروح العسكرية المصرية والتى تضرب القدوة والمثل للفريق عبدالمنعم رياض والذي استشهد خلال زيارته للخطوط الأمامية، على جبهة القتال، في 9 مارس 1969 وأصبح التاسع من مارس، تاريخا محفورا في الوجدان الوطني ونموذجا لنمط القيادة داخل القوات المسلحة المصرية.

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