يوم الشهيد | حتى لا ننسى.. المشير أحمد بدوي بطل الثغرة الفولاذي

مع اقتراب الاحتفال بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس كل عام، وحتى لا ننسى شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل صون تراب مصر، هنا نتذكرهم ونسلط الضوء على سيرتهم العطرة احتفالا بيوم الشهيد.

سلام علي من اتى الدنيا في صمت وأدى واجبه في صمت ورحل في صمت سلام علي من امن الناس دون ان ينتظر مقابل وعلي من ضحى بعمره بأغلي ثمن وينال الشهادة علي يد غادر لا يؤتمن.

هو المشير أحمد بدوي سيد أحمد وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، ولد في 3 أبريل 1927، وتوفى في 2 مارس 1981،

تخرج في الكلية الحربية عام 1948 دفعة 48، اشترك في حرب 1948، قاتل في المجدل ورفح وغزة والعسلوج، عين بعد الحرب مدرسًا فى الكلية الحربية، ثم أصبح مساعدًا لكبير معلمي الكلية عام 1958.

سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتى لمدة ثلاث سنوات، حيث التحق بأكاديمية فرونز العسكرية العليا، تخرج بعدها حاملًا درجة «أركان حرب» عام 1961.

بعد حرب يونيه 1967 صدر قرار بإحالته إلى المعاش، واعتقل لمدة عام على خلفية التخوف من دفعة شمس بدران وزير الحربية أثناء حرب 1967 إلى أن تم الإفراج عنه في يونيه 1968، والتحق خلال تلك الفترة بكلية التجارة، جامعة عين شمس، وحصل على درجة البكالوريوس، شعبة إدارة الأعمال، عام 1974.

وفي مايو 1971 أصدر الرئيس محمد أنور السادات قرارًا بعودته إلى صفوف القوات المسلحة، والتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في عام 1972، حيث حصل على درجة الزمالة عام 1972. ثم تولى منصب قائد الفرقة السابعة مشاة ميكانيكا

استطاع مع فرقته عبور قناة السويس، إلى أرض سيناء، في حرب أكتوبر 1973، من موقع جنوب السويس، ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، وتمكن من صد هجوم إسرائيلي، استهدف مدينة السويس.

عندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الثغرة، على المحور الأوسط، اندفع بقواته إلى عمق سيناء، لخلخلة جيش العدو، واكتسب أرضًا جديدة، من بينها مواقع قيادة العدو، في منطقة عيون موسى جنوب سيناء، ولما حاصرته القوات الإسرائيلية، استطاع الصمود مع رجاله، شرق القناة، فى مواجهة السويس.

في 13 ديسمبر 1973، تمت ترقيته إلى رتبة اللواء، وعيّن قائدًا للجيش الثالث الميداني، وسط ساحة القتال نفسها.

في 20 فبراير 1974، وبعد عودته بقواته، كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مجلس الشعب ومنحه نجمة الشرف العسكرية.

وفي 25 يونيه 1978، عُين اللواء أحمد بدوى رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة، ثم عُين رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في 4 أكتوبر 1978، وصار أمينًا عامًا مساعدًا للشئون العسكرية في جامعة الدول العربية، ورقى لرتبة (الفريق) في 26 مايو 1979ثم عُين وزيرًا للدفاع وقائدًاعامًا للقوات المسلحة، في 14 مايو 1980.

في 2 مارس سنة 1981، لقي الفريق أحمد بدوي، هو وثلاثة عشر من كبار قادة القوات المسلحة، مصرعهم، عندما سقطت بهم طائرة هليكوبتر في منطقة سيوة، بالمنطقة العسكرية الغربية، بمطروح، والحادث هو قضاء وقدر ليس بة اي شبهة جنائية.

أصدر الرئيس أنور السادات قرارًا بترقية الفريق أحمد بدوى إلى رتبة المشير وترقية رفاقه الذين قضوا معه إلى الرتب الأعلى وإقامة جنازة عسكرية مهيبة لجثامنهم الطاهرة.

وتحتفل مصر في يوم 9 مارس سنويا بيوم الشهيد للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل الكرامة والوطن والعطاء دون مقابل حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم، ويتم تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم من قبل رئيس الجمهورية تأكيد على تخليد ذكراهم ودورهم البطولي والتضحية بدمائهم.

وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".