كأس مصر| كولر يعقد محاضرة مع اللاعبين على هامش مران الفريق

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة للاعبين قبل خوض المران الأخير استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويناقش المدير الفني للفريق مع اللاعبين العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم بمدينة الرياض؛ استعدادا للمباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية.

كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الأربعاء، وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب المباراة.