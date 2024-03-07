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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة بنها تكرم الطلاب الفائزين في بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب
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كرم الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها  لشئون التعليم والطلاب، الفائزين في بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات للمرة الثانية.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

ونقل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تهنئة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها للطلاب الفائزين بالبطولة، معربا عن سعادته بتميز الطلاب ومشاركتهم فى المسابقات والفعاليات المختلفة.

ويذكر أن منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم فاز للمرة الثانية على التوالى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للجامعات العربية والتى نظمتها جامعة جنوب الوادي.

وفاز فريق الجامعة بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بعدد 5 أهداف مقابل 3 أهداف بينما حصل الطالب علي عبد الله من جامعة بنها على كاس أفضل حارس مرمى، والطالب إسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.

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