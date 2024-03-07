مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سوتشي

استضافت مدينة سوتشي في 6 من شهر مارس، الجولة التالية من المشاورات بين الوفد الروسي ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مدير عام الوكالة رافائيل غروسي.

وقد ترأس الوفد الروسي مدير عام شركة روساتوم الحكومية “أليكسي ليخاتشوف”، وذلك بحضور كل من رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيئية والتكنولوجية “ألكسندر تريمبيتسكي”، وممثل روسيا الاتحادية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا “ميخائيل أوليانوف”، بالاضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية وقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية والحرس الوطني الروسي.

كما تم خلال المشاورات بحث مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المجالات الواعدة لتطوير الطاقة النووية في روسيا الاتحادية وفي مختلف بلدان العالم.

تم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بضمان سلامة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، حيث تحدث "أليكسي ليخاتشوف" عن الخطوات التي يتخذها الجانب الروسي لضمان التشغيل الآمن لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، كما تطرق إلى جوانب معينة من التعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة.

قدم "رافائيل غروسي" بدوره تقريراً حول نتائج جولته في محطة زاباروجيا للطاقة النووية بتاريخ 7 من شهر فبراير، حيث قام بزيارة غرفة التوربينات ولوحة التحكم التابعة لمجموعة الطاقة الرابعة، بالإضافة إلى مرافق إمدادات الطاقة والمياه.

وفي الختام أكد الطرفان على مواصلة التعاون في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.