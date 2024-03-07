صراخ التلاميذ وسط الجحيم.. تفاصيل إصابة 25 طفلا إثر تصادم أتوبيس مدرسة خاصة بأكتوبر

شهد أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر صباح اليوم، حادث تصادم مروع لـ أتوبيس تابع لمدرسة خاصة يقل مجموعة من التلاميذ خلال التوجه بهم نحو مقر المدرسة، مما أسفر عن إصابة 25 طالبا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة يفيد بوقوع حادث بمنطقة أكتوبر الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب تلاميذ إحدى المدارس الخاصة ما نتج عنه إصابة 25 طفلا من مستقليه، تم نقلهم لمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.