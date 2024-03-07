اليوم.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمى والصغرى 14 درجة.